Ecos d’Adega atua na Praça da Juventude, em Anadia

O programa de animação “Às Sextas na Praça” prossegue na próxima sexta-feira, dia 25 de agosto, com a atuação do grupo “Ecos d’Adega”, a partir das 22h, na Praça da Juventude, em Anadia.

Criada no início dos anos 90, os “Ecos d’Adega” é uma das bandas mais duradouras da Bairrada, cujos membros se mantêm unidos pelo “convívio entre amigos” e pelo “gosto pela música”, rezando a lenda que “tudo começou numa adega típica bairradina” e que foi, “por entre uma garrafa e outra, que os primeiros ecos começaram a soar”.

Acrescente-se que este ciclo de espetáculos, promovido pela autarquia, tem como objetivo contribuir para a animação do centro da cidade, nas noites de verão, aliando a cultura e a confraternização, num espaço ao ar livre, com entrada gratuita.

No mês de setembro, o palco do “Às Sextas na Praça” vai contar com as atuações dos “Meninos da Sacristia” (dia 1), Síndrome B (8) e Robs Angels (15).