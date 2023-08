Ingredientes:

4 maçãs reineta

1 c. sopa de vinho do Porto

200g de Mascarpone

mel q.b.

50g de avelãs

Preparação:



Descasque e corte as maçãs em quartos e aplique dois golpes em cada um.

Entretanto junte o vinho do Porto ao Mascarpone e misture.

Disponha o creme entre cada fatia de maçã.

Regue com um fio de mel e salpique com as avelãs picadas.

Leve ao forno a assar. Sirva.