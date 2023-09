Festa do Leitão arranca esta quinta-feira e anima Águeda até domingo

O evento decorre no Largo 1.º de Maio, Pavilhão do GICA e áreas envolventes.

A Festa do Leitão arranca esta quinta-feira, dia 31 de agosto, em Águeda, e prolonga-se até ao próximo domingo, dia 3 de setembro. A inauguração vai decorrer, à imagem do que é tradição, no Salão Nobre do Município, numa sessão agendada para as 18h30 e que contará com a presença do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel.

Após a cerimónia protocolar, será feita uma deslocação a pé até ao recinto da festa, com as confrarias gastronómicas e banda musical a acompanharem as entidades oficiais.

A Festa do Leitão, organizada pela Câmara Municipal de Águeda e pela Associação Comercial de Águeda (ACOAG), vai decorrer no Largo 1.º de Maio, Pavilhão do GICA e áreas envolventes. Com duas áreas distintas, uma de acesso livre e gratuito (gastronómica) e outra com bilheteira (concertos), aposta numa cultura musical baseada na lusofonia.

Gastronomia, música e muito mais

Lon3r, Johny & Plutonio, Dillaz (dia 31); D.A.M.A., Valete e Kura (dia 1); Bárbara Tinoco, Leo2745, Rich&Mendes e Zanova (dia 2); e Excesso, Piruka e Entre Aspas (dia 3) são as bandas que vão atuar no recinto de concertos. O bilhete diário para a área de concertos custa 10 euros (passe de quatro dias, 35 euros).

Esta festa gastronómica passa pela degustação do Leitão da Bairrada, contando ainda com uma mostra de vinhos e espumantes bairradinos, assim como com a apresentação da doçaria típica do concelho e outros. Haverá igualmente uma área para o artesanato e uma área infantil vigiada, com insufláveis e jogos para os mais novos. Estas áreas são de entrada gratuita.

“Este será o reavivar de um projeto com um significado muito especial para o concelho e região, onde é privilegiada a promoção e degustação de uma das iguarias mais afamadas e reconhecidas do território aguedense e bairradino”, disse Jorge Almeida, Presidente da Câmara de Águeda, convidando os cidadãos a visitarem este espaço e toda a envolvente, nomeadamente a mostra de artesanato e as atividades culturais.