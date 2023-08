Festa do Leitão inaugurada com cerimónia na Câmara

A inauguração da Festa do Leitão vai decorrer, à imagem do que é tradição, no Salão Nobre do Município, numa sessão agendada para as 18h30 de dia 31 de agosto e que contará com a presença de Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial.

Após a cerimónia protocolar, será feita uma deslocação a pé até ao recinto da festa, com as confrarias gastronómicas e banda musical a acompanharem as entidades oficiais.

O certame vai decorrer entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro.

A Festa do Leitão, organizada pela Câmara Municipal de Águeda e pela Associação Comercial de Águeda, vai decorrer no Largo 1.º de Maio, Pavilhão do GICA e áreas envolventes. Com duas áreas distintas, uma de acesso livre e gratuito (gastronómica) e outra com bilheteira (concertos), aposta numa cultura musical baseada na lusofonia.

Lon3r, Johny & Plutonio, Dillaz (dia 31); D.A.M.A., Poesia Acústica (dia 1); Bárbara Tinoco, Leo2745, Rich&Mendes (dia 2); e Excesso, Piruka e Entre Aspas (dia 3) são as bandas que vão atuar no recinto de concertos.

Esta festa gastronómica passa pela degustação do Leitão da Bairrada, contando ainda com uma mostra de vinhos e espumantes bairradinos, assim como com a apresentação da doçaria típica do concelho e outros. Haverá igualmente uma área para o artesanato e uma área infantil vigiada, com insufláveis e jogos para os mais novos.

“Este será o reavivar de um projeto com um significado muito especial para o concelho e região, onde é privilegiada a promoção e degustação de uma das iguarias mais afamadas e reconhecidas do território aguedense e bairradino”, disse Jorge Almeida, Presidente da Câmara de Águeda, convidando os cidadãos a visitarem este espaço e toda a envolvente, nomeadamente a mostra de artesanato e as atividades culturais.

O programa completo da Festa do Leitão pode ser consultado aqui.