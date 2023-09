Fim de semana de gastronomia e cultura em Cordinhã, Tocha e Febres

O II Mercado Medieval de Cordinhã, o Festival do Galo à Gandareza e o Festival Pica no Chão são propostas para este fim de semana.

As freguesias da Cordinhã, Tocha e Febres são palco, este fim de semana, de eventos gastronómicos e culturais, com propostas tentadoras e para todos os gostos.

Entre esta sexta-feira, 1 de setembro, e domingo, decorre na antiga escola primária o II Mercado Medieval de Cordinhã, organizado pela Associação Cultural e Recreativa de Cordinhã, que traz de volta os tempos gloriosos do Conde Pombeiro e dos Frades de Santa Cruz.

O evento, que fará os visitantes recuar até à Idade Média, integra um cortejo majestoso com trajes históricos, um banquete medieval, espetáculo de fogo, justa de armas e um teatro medieval.

Já na freguesia da Tocha, a Associação de Moradores da Caniceira organiza esta sexta e sábado o Festival do Galo “à Gandareza”, numa afirmação da importância e da riqueza que os pratos preparados com o galo assumiram e continuam a assumir na gastronomia local.

Para além da componente gastronómica, o programa integra a animação musical e cultural, com espetáculos musicais.

É também a partir desta sexta-feira e durante três dias que a freguesia de Febres acolhe o Festival Pica no Chão – Mostra Gastronómica e Cultural. O programa é variado, com diversos momentos musicais, apresentação do livro de António Canteiro, “O Sol incendeia o Alarido das Cigarras”, atividades para os mais novos, para além das tradicionais tasquinhas e mostra de artesanato.

A iniciativa é da Junta de Freguesia de Febres, conta com o apoio do Município de Cantanhede e a participação das associações da freguesia.