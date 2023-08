Homem de 60 anos detido pela GNR de Ançã por tráfico de droga

Um homem de 60 anos foi detido por tráfico de estupefacientes pela GNR de Ançã. Da ação policial resultou a apreensão de 10,1 doses de cocaína e 22,2 doses de heroína.

No âmbito de uma ação de patrulhamento no concelho de Coimbra, no dia 14 de agosto os militares da Guarda abordaram um veículo, tendo o condutor evidenciado um comportamento suspeito e algum nervosismo.

Numa busca ao veículo, foi possível apurar que o homem estava na posse de produto estupefaciente, motivo que levou à sua detenção.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Coimbra.