Detidos por tráfico de droga em Oliveira do Bairro e Gafanha da Nazaré

Oliveira do Bairro

Cinco homens, entre os 23 e os 39 anos, foram detidos por tráfico de estupefacientes esta segunda-feira, dia 16 de outubro, pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Aveiro.

No âmbito de uma investigação, que decorria há cerca de nove meses, foi possível apurar que os suspeitos vendiam produto estupefaciente nos concelhos de Ílhavo e Oliveira do Bairro, atuando como uma rede de tráfico de venda ao consumidor final.

No decorrer das diligências policiais, os militares deram cumprimento a seis mandados de buscas domiciliárias e 11 não domiciliárias, entre as quais, dez em veículos e uma em estabelecimento, nos concelhos da Gafanha da Nazaré e de Oliveira do Bairro.

Foram apreendidos 3760 doses de haxixe; 40 munições de arma de fogo; três estufas; um veículo; 1.115 euros, em numerário; e diverso material relacionado com a pesagem, acondicionamento e preparação de produto estupefaciente.

Os detidos serão presentes hoje, dia 17 de outubro, no Tribunal Judicial de Aveiro, para aplicação de medidas de coação.