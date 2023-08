Manafá assina pelo Granada e tem primeira experiência no estrangeiro

O jogador, natural de Oliveira do Bairro, terminou o vínculo ao FC Porto no final da época e vai agora cumprir a primeira experiência num clube estrangeiro.

O futebolista Manafá vai reforçar o Granada, depois de ter terminado uma ligação de quatro temporadas e meia ao FC Porto, comunicou o clube recém-promovido à Liga espanhola, sem no entanto especificar a duração do vínculo. No Granada, Manafá vai juntar-se ao compatriota André Ferreira.

Na sequência de passagens por Oliveira do Bairro (2012), Sporting B (2013-2015), Beira-Mar (2015), Anadia (2015), Varzim (2016), Portimonense (2016-2019) e FC Porto (2019-2023), o lateral direito, de 29 anos, natural de Oliveira do Bairro, vai cumprir a sua primeira experiência no estrangeiro.

Manafá estava livre de compromissos desde que deixou os vice-campeões nacionais no final da última época, após ter vencido dois campeonatos, três Taças de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira. Em 130 jogos, totalizou dois golos e seis assistências.

Entre dezembro de 2021 a setembro de 2022, o defesa esteve a recuperar de uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito, o que levou a fazer algumas partidas pela equipa B do FC Porto aquando do seu regresso aos relvados.