Melhorado espaço envolvente a associação na freguesia da Tocha

Espaço junto à sede da Associação para a Promoção da Qualidade de Vida no Escoural e Barrins de Baixo foi pavimentado e campo de futebol requalificado.

O espaço envolvente à sede da Associação para a Promoção da Qualidade de Vida no Escoural e Barrins de Baixo, na freguesia da Tocha, foi pavimentado, permitindo agora melhores condições de acesso e a possibilidade de utilização do espaço para diversas atividades. A par disso, também o campo de futebol, na zona posterior do recinto, foi requalificado.

A intervenção mereceu um ato simbólico de inauguração na passada segunda-feira, dia 14 de agosto, no qual marcaram presença a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, os vereadores Adérito Machado e Fernando Pais Alves, o presidente da Junta de Freguesia da Tocha, José Manuel Cruz, e membros do seu executivo, e do presidente da Associação, Hugo Tomás, além de dirigentes da instituição.

A empreitada, numa área aproximada de 800 m2, contou com o apoio do Município de Cantanhede e da Junta de Freguesia da Tocha.

Helena Teodósio realça o papel das associações na dinamização das comunidades locais. “É este trabalho voluntário dos dirigentes associativos que permitem não apenas desenvolver as localidades, mas também reter as pessoas, que tendem a fixar-se nos meios urbanos”, observou, elogiando a mobilização da população em torno de uma obra que traz melhores condições a todos quantos diariamente frequentam a Associação.

Ainda de acordo com a autarca, o dinamismo dos dirigentes da Associação para a Promoção da Qualidade de Vida no Escoural e Barrins de Baixo tem merecido da parte da autarquia a devida atenção, sendo disso exemplo os apoios para diversos fins, dos quais se destaca a requalificação da sede da instituição.

Na ocasião, os responsáveis da Associação agradeceram o apoio do Município de Cantanhede e da Junta de Freguesia da Tocha, garantindo que o investimento na melhoria das condições vai continuar.