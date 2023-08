Mix&Move regressa a Oliveira do Bairro de 15 a 24 de setembro

O Município de Oliveira do Bairro apresentou, no dia 27 de julho, a edição de 2023 do Mix&Move. A iniciativa, que se vai realizar entre 15 e 24 de setembro, celebra, como tem sido hábito, a Semana Europeia da Mobilidade (SEM), juntando ainda a Festa da Juventude e mais uma série de atividades.

Na apresentação do programa deste ano, Jorge Pato, vice-presidente da Câmara, e Susana Martins, responsáveis pela área do Ambiente e Juventude do Município de Oliveira do Bairro, respetivamente, convidaram a população do concelho a decorar as janelas e varandas das suas residências, à semelhança de anos anteriores, com os tradicionais moinhos de vento, que se têm assumido como o símbolo da iniciativa, ou com elementos alusivos ao tema da SEM deste ano: “Eficiência Energética”.

Das muitas atividades do Mix&Move 2023, destacam-se o Dia Europeu Sem Carros e a VII Caminhada Solidária Noturna, no dia 16 de setembro, os Municípios Sem Fronteiras (dias 22 e 23), a Corrida de Carrinhos de Rolamentos (dia 23) e o habitual cicloturismo (dia 24).

A emblemática Caminhada Solidária Noturna continua a ser um dos principais destaques do Mix&Move. Vai já na sétima edição e a receita voltará a ser entregue à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, desta vez para apoiar a instalação de um campo de treino para combate a incêndios urbanos e industriais.

Recorde-se que a edição de 2022 angariou 21.050 euros, destinados à aquisição de uma ambulância de emergência pré-hospitalar.

As inscrições podem ser feitas através de formulário disponível no site e redes sociais do Município. O donativo da inscrição é entregue diretamente à associação, no dia da caminhada, e dá direito ao habitual kit de participação, que inclui um saco, a t-shirt exclusiva da iniciativa e os enfeites de néon.

Relativamente ao Dia Europeu Sem Carros, as atividades, gratuitas, vão decorrer na Av. Dr. Abílio Pereira Pinto e vão passar por insufláveis, jogos didáticos, minigolfe, “Escola Segura” – GNR, animação de rua, experiências científicas, rastreios de saúde e atividades desportivas, entre outras.

A Festa da Juventude, que vai decorrer uma vez mais na Praça do Município, integra também o programa da iniciativa e contará com os concertos de Wet Bed Gang (dia 15 de setembro) e Karetus (dia 16), na Praça do Município. Destaque ainda para as atuações do DJ Philippe D (dia 15), DJ Martinez (dia 16), DJ Renas (dia 22) e DJ Jonny Six (dia 23).

Ao longo da semana, vão decorrer várias atividades desportivas e culturais por toda a cidade de Oliveira do Bairro, com destaque para a Praça do Município.

Semana Europeia da Mobilidade

A SEM, promovida pela Comissão Europeia, realiza-se todos os anos de 16 a 22 de setembro, fazendo parte do calendário de atividades do Município de Oliveira do Bairro há já alguns anos.

Esta campanha proporciona às cidades a oportunidade de experimentarem alternativas de transporte sustentáveis incentivando as pessoas a escolher modos de transporte como caminhar e pedalar reduzindo assim as emissões de carbono e melhorando a qualidade do ar das nossas localidades. A edição 2023 tem como tema “Economize energia”.

Em 2018 o Município de Oliveira do Bairro foi um dos três finalistas, de entre 2.792 cidades espalhadas por toda a Europa, ao Prémio da Semana Europeia da Mobilidade na categoria “Smaller Municipalities”.