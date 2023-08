MOUVA da Palhaça está de regresso dia 2 para a última edição deste ano

O Mercado de Objectos Usados, Víveres e Artesanato (MOUVA) despede-se do verão e da Praça de São Pedro por este ano. As actividades culturais – bailarico de forró, torneio de matraquilhos, sessão de cinema e discoteca “revival”, entre outras – são todas de participação gratuita.

Com lugar cativo na Praça de São Pedro, na sala de estar da vila, o MOUVA tem resistido a tudo e fidelizado vendedores e simpatizantes. Ao contrário das últimas cinco edições de 2023, dominicais, esta edição ocorrerá num sábado. Será a última oportunidade para fazer compras e trocas na praça e conviver com os participantes.

O mercado de produtos agrícolas, peças de artesanato e objectos usados assentará arraiais no sítio do costume das 16h às 21h. Desta vez, há doces e salgados à venda e a ideia é convidar a petiscar pela Praça. Os cafés e restaurantes em torno da praça estão de portas abertas e dão uma mãozinha, com bebidas frescas e outros aperitivos a um passo da feira.

Entre as 16h30 e 19h30, de acordo com a organização – o grupo de voluntários Amigos do MOUVA – está previsto um torneio de matraquilhos (as inscrições podem ser feitas no local). Para as 17h está agendado um atelier de construção e corrida de Barcos de Papel para os mais novos e, por fim, pelas 18h, “Vamos pescar no lago” é o jogo que se segue.

Às 19h os ritmos brasileiros regressam à calçada. Quem esteve na edição de abril, já sabe que com o coletivo Forró Só File, vindo de Aveiro, os pés não descansam. Trazem, além da música animada para dançar, boa disposição a rodos e um dom de comunicação raro.

Depois da sessão inesquecível no MOUVA+Noite de 2022, o CineBairrada volta a trazer o espírito do cinema popular e comunal à vila. Desta vez, pelas 21h30, será exibido o divertido filme “A Gaiola Dourada”, do luso-francês Ruben Alves. A organização pede aos espectadores que tragam manta e/ou agasalho.

O MOUVA 2023 despede-se com DJ JONNYSIX, até à 1h00.