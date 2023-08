Obras para Auditório da Senhora da Saúde em contratação pública

A obra, no Largo do Arraial de Fermentelos, tem um prazo de execução de 180 dias e um custo estimado de 157.940.

Está aberto o procedimento de contratação pública para as obras de requalificação do Auditório de Nossa Senhora da Saúde, em Fermentelos, confirmou esta sexta-feira ao JB o presidente da Junta local, Carlos Lemos.

O autarca assinou o despacho para a abertura deste procedimento, no passado dia 8, com o objetivo de se avançar com as obras para a construção de uma nova cobertura e requalificação geral daquela estrutura.

A obra, da Junta de Fermentelos e com o apoio da Câmara de Águeda, tem um prazo de execução estimado de 180 dias e o valor de referência de 157.940 euros (já com IVA incluído).

“O projeto existente cumpre todas as regras e agora teremos a oportunidade de legalizar o auditório, uma vez que até à data não havia qualquer legalização relativa ao imóvel”, disse Carlos Lemos.

Recorde-se que as obras agora previstas surgiram depois da demolição da pala anterior do auditório, por razões de segurança, aquando da requalificação do Largo do Arraial.

O assunto, que chegou a causar alguns diferendos locais, acabou por ficar sanado com aquela demolição, seguindo-se uma vistoria do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), permitindo avançar-se para novo projeto para a requalificação daquele equipamento.

“Estão reunidas todas as condições para que as obras e a legalização do auditório avancem”, reitera o presidente da Junta, comentando que “é com muita satisfação chegar a este ponto. Vamos ter ali uma obra que vai dignificar muito aquele espaço e a nossa freguesia”.

Para Carlos Lemos, “é mais um problema resolvido”, para uma intervenção que “vai, certamente, agradar muito a população de Ferementelos”, acredita o autarca.