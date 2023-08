Rotunda acaba com fatídico cruzamento no Peneireiro

Está concluída a rotunda na EN1/IC2, no lugar do Peneireiro, na União de Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro, num investimento superior a 330 mil euros. Desta forma e com esta obra, reforçam-se as condições de segurança rodoviária e de circulação aos milhares de utilizadores que diariamente circulam e atravessam aquela via.

Recorde-se que mercê do Acordo de Gestão firmado com a Infraestruturas de Portugal (IP), o Município de Anadia foi responsável pela execução da obra, tendo por base o projeto de execução elaborado pela IP, cabendo ainda à autarquia anadiense lançar, gerir, executar e fiscalizar a obra, desde o procedimento pré-contratual até ao seu encerramento administrativo, cabendo-lhe ainda a responsabilidade pela execução material, financeira e contabilística da mesma.

A execução foi totalmente comparticipada pela Infraestruturas de Portugal, enquanto que o Município suportou integralmente, os custos relativos ao licenciamento e às expropriações necessárias, bem como os demais atos permissivos, a obter de quaisquer outras entidades durante a execução da obra.

Esta rotunda vinha sendo reivindicada pela população há vários anos, dado tratar-se de um ponto negro do concelho, local de graves acidentes, alguns deles mortais.

Em 2021, foi criado o Movimento Fazer Acontecer – Rotunda Aguim EN1 (IC2), que recolheu centenas de assinaturas, como forma de apelo à construção da rotunda. Entre os apelos e o início da obra não foi possível, porém, evitar mais uma morte. Em dezembro de 2022, uma sexagenária, residente em Aguim, perdia a vida em mais uma fatídico acidente naquele local.