Stock Off cumpre uma década em Bustos e promete três dias de animação

O comércio, a arte, a cultura e a animação voltam a sair à rua nos dias 1, 2 e 3 de setembro em Bustos. Está aí mais uma edição do Stock Off, dez anos depois do primeiro evento do género realizado naquela vila a poente do concelho de Oliveira do Bairro.

Com 14 espaços comerciais confirmados, onde poderá comprar produtos a preços apelativos com o escoamento de stocks, a edição de 2023 contará igualmente com a presença de oito artesãos, três tasquinhas gastronómicas e espaço para animação infantil (insufláveis).

Durante três dias, o largo do Jardim Professor Dr. Milton Simões da Costa, vai vivenciar, também, momentos de animação, atividade física, show cooking, concertos, atuações de escolas de música, DJ’s e a presença de associações.

A funcionar nos mesmos moldes das últimas edições, o Stock Off de Bustos acabou por ter mais adesão por parte de expositores, como destacou o presidente da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, Acílio Ferreira, acreditando que “de ano para ano parece haver mais interesse da população e de participantes para esta Feira”, sublinhando o facto de haver 22 inscrições para o evento.

O certame volta a ser organizado pela União de Freguesias, com o apoio da Câmara de Oliveira do Bairro, albergando os expositores nas recém adquiridas barraquinhas, que se traduziram num investimento de cerca de 15 mil euros por parte da União de Freguesias, que estreou este novo equipamento na Festa da Fava e das Associações, no Troviscal e, no mês passado, na Mostra Gastronómica da Mamarrosa.

“Este investimento era necessário há muito para dar melhores condições aos nossos eventos, que agora têm mais dignidade”, justificou o autarca.

Com entrada gratuita e animação constante, o grande foco desta iniciativa reside na possibilidade de adquirir produtos do comércio local a preços convidativos, uma vez que se trata de escoamento de stocks e de outras promoções.

Programa completo aqui