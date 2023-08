Taça de Portugal: Anadia FC recebe a Sanjoanense na 1.ª eliminatória

Os jogos da 1.ª eliminatória realizam-se no fim de semana de 9 e 10 de setembro.

O sorteio das 1.ª e 2.ª eliminatórias da Taça de Portugal realizou-se esta segunda-feira na Cidade do Futebol.

Na 1.ª eliminatória, que se disputa a 9 e 10 de setembro, na Série C, o Anadia (Liga 3) recebe a Sanjoanense (do mesmo campeonato). O clube que vencer irá defrontar, na 2.ª eliminatória, o Vitória FC.

O Beira-Mar vai jogar a Florgrade (ambos do Campeonato de Portugal) e em Coimbra, a eliminatória começa com dérbi, com a Académica (L3) a receber o União 1919 (CP).

O Tocha vai a casa do Lusitano Vildemoinhos e quem vencer joga, na 2.ª eliminatória, com o vencedor do jogo Rebordosa – Lobão.

Na primeira eliminatória entram um total de 112 clubes, 40 dos quais ficaram isentos, sendo 41 dos campeonatos distritais, 53 do Campeonato de Portugal e 18 da Liga 3. Na primeira eliminatória já entram clubes da Liga 2.

A 2.ª eliminatória da Taça de Portugal, já com entrada dos clubes da SASBEG, joga-se a 23 e 24 de setembro. Os clubes do principal escalão só irão entrar na 3.ª eliminatória.

Entre os 40 isentos na 1.ª eliminatória, está um clube bairradino, Os Marialvas. Na 2.ª eliminatória, este clube do concelho de Cantanhede vai aos Açores, jogar com o Lusitânia de Angra.