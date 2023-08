Vagueira: Feira Gandaresa e Festival de Folclore promovem costumes regionais

Estas atividades terão lugar no próximo dia 27 de agosto, com início a partir das 10h, no Largo Parracho Branco.

É já no próximo domingo que pode assistir a um dos pontos altos da programação do “Animar o Verão 2023”, do Município de Vagos. O Largo Parracho Branco, na Praia da Vagueira, vai receber o popular e sempre atrativo conjunto de eventos que se complementam: a Feira Gandaresa, também denominada “Feira à Moda Antiga”, e o Festival de Folclore. Estas atividades terão lugar no próximo dia 27 de agosto, com início a partir das 10h.

Na Feira Gandaresa, entre as 10h e as 18h, participarão diversas associações, nomeadamente Associação Boa Hora, Centro Social Paroquial de Santo António, Santa Casa da Misericórdia de Vagos, Confraria dos Sabores da Abóbora de Soza, Orfeão de Vagos, Grupo Coral Santa Cecília de Calvão, Associação de Pais da Gafanha da Boa Hora, que apresentarão os seus produtos agrícolas e de gastronomia local para venda.

A partir das 16h, a tarde será passada ao som das danças e cantares bem características do Festival de Folclore que, este ano, terá a participação de cinco formações.

De Ouca, virá a recém-formada Associação de Ouca e das suas Gentes que apresentará um desfile de marchas populares. De Cantanhede, participa o Rancho “As Cantarinhas da Fontinha”, de Oliveira do Bairro irá o Rancho Folclórico de S. Simão da Mamarrosa, do concelho de Vagos, o Rancho Folclórico “Luz e Vida” de Ponte de Vagos e o Rancho Folclórico da Fonte de Angeão e Covão do Lobo.

Todos estes intervenientes prometem uma tarde bem animada, com muita música, etnografia, gastronomia e, sobretudo boa disposição e convívio, naquele que é sempre um dos principais momentos de exaltação dos usos e costumes das nossas gentes.

Para a vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Vagos, Dulcínia Sereno, “este é, sobretudo um momento de partilha com o nosso povo e com a nossa gente, mas, mais do que isso é a oportunidade de exaltar a cultura popular mais pura e genuína”. Dulcínia Sereno refere que “apesar de os anos passarem e as tendências mudarem, o folclore tem tido sempre um lugar muito especial no coração dos portugueses em geral e dos vaguenses em particular”. A vereadora da Cultura aproveitou também para agradecer “a presença de todos os intervenientes na Feira Gandaresa e no Festival de Folclore e para convidar todos a estarem presentes, no próximo domingo, logo a partir das 10h, naquele que mais do que um simples domingo, será uma grande festa.”