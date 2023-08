Volta a Portugal: Primeira etapa começa quinta-feira em Sangalhos

A primeira etapa da 84.ª Volta a Portugal começa esta quinta-feira, dia 10 de agosto, no Velódromo Nacional, em Sangalhos, ponto inicial dos 188,5 quilómetros até Ourém. A partida simbólica está marcada para as 12h30.

A partida real será dada pelas 12h45, na variante da Moita, junto ao parque de merendas, em Alféloas. O pelotão segue depois em direção à cidade de Anadia, passando pela Avenida das Laranjeiras, Rua do Mercado, Avenida José Luciano de Castro e Avenida 25 de abril, em direção à EN1/IC2.

É mais um “prémio” para Anadia, cuja autarquia tem apostado fortemente no ciclismo nos últimos anos, aproveitando as excelentes infraestruturas que possui. Os apaixonados pela modalidade têm assim a oportunidade de ver, in loco, um pelotão de cerca de 130 ciclistas, de 19 equipas (as nove portuguesas e dez convidadas estrangeiras, entre as quais as quatro ProTeams espanholas). Das nove portuguesas, fazem parte duas equipas com ligação à Bairrada: a ABTF Betão-Feirense e a Glassdrive-Q8-Anicolor.

A prova de 2023 arranca hoje, dia 9, em Viseu, com um curto prólogo de 3600 metros (contrarrelógio individual) e termina em Viana do Castelo, no dia 20 de agosto. Os ciclistas vão percorrer 1.598,6km.

Como novidades este ano há o regresso ao Algarve, que não figurava no traçado desde 2018, e o contrarrelógio “noturno” da última etapa, que deverá terminar cerca das 20h.