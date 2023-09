24ª Mostra Gastronómica leva à mesa iguarias da Gândara

A Mostra Gastronómica da Região da Gândara vai decorrer de 14 a 17 de setembro, com gastronomia gandaresa, artesanato, ‘showcookings’ e também concertos na Barrinha da Praia de Mira.

O Município de Mira, pretende, mais uma vez, que este seja um evento valorizador e preservador do Património Cultural, Gastronómico, Antropológico e Social da Região da Gândara, defendendo e conservando antigas receitas, saberes e sabores locais.

Já na sua vigésima quarta edição, a Mostra Gastronómica da Região da Gândara, procura de uma forma privilegiada, dar a conhecer e degustar alguns dos produtos e pratos típicos da região, divulgar a riqueza gastronómica e a qualidade dos produtos locais, promovendo a qualificação da Restauração e Hotelaria, assim como, a animação Cultural da Praia de Mira, em época de fim de Verão, diversificando a oferta turística, procurando evidenciar o Município de Mira como destino turístico durante todo o ano.

Uma montra, localizada no centro da vila da Praia de Mira, que oferece aos mirenses e visitantes a oportunidade de redescobrir os bons sabores dos produtos locais, associados aos antigos saberes da cozinha simples dos agricultores e pescadores da região da gândara.

São sete as associações ou restaurantes que se fazem representar nesta Mostra – a Comissão de Melhoramentos da Praia de Mira, o Grupo desportivo da Praia de Mira – Touring 1970, o Lagonense Futebol Clube, o restaurante “O Cuco”, o “Pátio do Tabuínhas”, o “Prazo” Mercearia e Casa de Comer e a Confraria Nabos & Companhia.

Durante os quatro dias, podem ser apreciados pratos como a sopa de vinhos de alho, sardinha na telha, bacalhau à moda dos enterros, caldeirada de enguias e pataniscas. Sarrabulho, ossinhos, favas à gandaresa, arroz de galo, carneiro guisado, cabidela de galo velho e torresmos com papas ou batatas cozidas são outras das sugestões. No que respeita às sobremesas, os visitantes podem degustar do arroz-doce, filhoses, leite-creme, folar, pão da avó ou chupas de vinho.

A Mostra Gastronómica da Região da Gândara, de entrada gratuita, conta com um setor de cozinha e restauração, uma esplanada comum, um programa de animação cultural e musical e ainda um setor de exposição de venda de produtos artesanais, no Largo da Barrinha, na Praia de Mira. O espaço inclui uma área destinada ao artesanato, onde o artesão pode vender as suas peças e trabalhar ao vivo. De 15 a 17 haverá ‘showcookings’ com ‘chefs’ convidados, nos quais os visitantes podem participar e aprender a confecionar vários pratos típicos locais, pelas 16h. No dia de abertura da Mostra, o horário de funcionamento será das 18h à 00h. No fim de semana, o evento abre às 12h e decorre até à 01h, sendo que, no último dia, o horário é das 12h à 00h.