Abóbora é rainha em Soza

Soza recebe a 11.ª edição da Feira da Abóbora, de 29 de setembro a 1 de outubro, com um cartaz cheio de atividades, desde a animação musical, às exposições, passando pelo artesanato, showcooking, concursos e exposição de animais.

Numa iniciativa da Confraria dos Sabores da Abóbora, da Câmara Municipal de Vagos e da Junta de Freguesia de Soza, o Largo de São Miguel, em Soza, volta a receber mais uma edição deste evento, que tem como finalidade divulgar e mostrar a potencialidade da abóbora tão utilizada, ao longo dos tempos, no concelho de Vagos, assim como perceber a sua utilização, seja a nível culinário ou estético.

Estão previstas neste certame várias atividades, das quais se destacam o concurso “Sopas da Terra”, ateliês de cozinha para crianças e adultos, com o apoio da Escola Profissional Infante D. Henrique, concurso da maior abóbora e ainda os concursos de escultura e papas de abóbora.

Nesta feira não irão faltar também tasquinhas, insufláveis, mostra de produtos regionais, e espetáculos musicais e muita animação com grupos folclóricos e artistas locais.

Como novidade deste certame, a organização irá realizar uma mostra de animais de estimação.



Programa

29 setembro

18h – Inauguração com os Códeas do Diabo

19h30 – Concurso Sopas da Terra com a atuação do Grupo Chiclete

21h30 – Atuação da Banda Polk

24h- Encerramento da feira

30 setembro

10h – Abertura da Feira

11h30 – Culinária ao vivo para crianças com o apoio da Escola EPIDH – Porto

13h – Animação com o Grupo D’Improviso

15h – Concurso de esculturas de abóboras

16h – Concurso de abóbora mais pesada

17h – Encontro de ranchos: Santo António de Vagos; Fonte de Angeão; Sanguinheira e a Marcha de Ouca

19h – Apresentação do Sosense

21h30 – Atuação do artista Ruizinho do Acordeão

24h – Encerramento

1 outubro

10h – Abertura da feira

10h – Caminhada da abóbora

10h30 – Arruada dos Gaiteiros pela vila

13h – Atuação do Grupo Guitarradas

14h30 – Culinária ao vivo/showcooking com o apoio da escola EPIDH – Porto

15h – Concurso das papas de abóbora

15h30 – Atuação do Grupo Cabaças e Cavaquinhos de Soza

16h30 – Atuação dos Gaiteiros em palco

19h – Encerramento