Anadia soma a terceira vitória consecutiva na Liga 3

Apesar do percalço na última semana em casa, frente à Sanjoanense, para a Taça de Portugal, onde no tempo regulamentar empatou (2-2), sendo depois eliminado na lotaria dos penáltis, o Anadia atravessa, na Liga 3, a melhor fase da época, ao alcançar a terceira vitória consecutiva, a segunda fora de casa. A última aconteceu em Viana do Castelo, diante do Vianense, que coloca os Trevos na quinta posição, a um ponto dos quatro primeiros que dão acesso à fase de subida. Tiago Leite, com um bis, foi o herói da partida.

A nível distrital, jogou-se a 2.ª jornada do Campeonato SABSEG. Em casa, o Oliveira do Bairro, frente ao SC Espinho, candidato à subida divisão, empatou a um golo, mas os bairradinos, pelas oportunidades criadas, mereciam melhor sorte.

Mais sorte tiveram Águeda e Pampilhosa. Os Galos venceram por 2-1 na receção ao Bustelo e são um dos líderes do campeonato (mais Ovarense e Paços de Brandão), enquanto os ferroviários venceram, pelo mesmo resultado, na casa do Lobão.

Em casa, o Fermentelos, que até esteve a ganhar, foi derrotado pelo Paços de Brandão, por 2-1.

E como não há duas sem três, a Juve Force, na deslocação a Mansores, perdeu pelo mesmo resultado.