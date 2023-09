Bairrada Eco Challenge juntou quase um milhar em esforço de felicidade (c/fotos)

O evento ímpar na região, tido como a “corrida mais divertida do ano” juntou quase 1000 participantes do país para percorrer as margens do Rio Cértima e da Pateira de Fermentelos.

A primeira edição do Bairrada Eco Challenge, uma corrida de obstáculos organizada pelas freguesias de Oliveira do Bairro, Oiã e Fermentelos, decorreu no passado sábado dia 9 com “um balanço absolutamente extraordinário”, aponta a organização.

O evento ímpar na região, tido como a “corrida mais divertida do ano” juntou quase 1000 participantes que chegaram dos vários pontos do país para percorrer as margens do Rio Cértima e da Pateira de Fermentelos. O percurso, que não foi revelado até ao dia da corrida, iniciou-se em Fermentelos, mais precisamente no UP.Pateira Hotel para onde os participantes foram transportados em autocarros de várias associações das freguesias e de Vagos onde realizaram o aquecimento e tiveram a primeira surpresa da tarde com uma partida coberta de espuma.

O trajeto saiu rumo a Oiã pelas margens da Pateira, iniciando com 3km de corrida até ao primeiro obstáculo. Percorrer um corredor de manilhas, passar por um tanque coberto de água, rastejar, percorrer um labirinto, atravessar as margens do Rio Cértima descer um escorrega gigante e ultrapassar uma série de obstáculos naturais, tudo serviu para desafiar os atletas, numa tarde onde o desporto, o espírito de equipa e a boa disposição estiveram de mãos dadas.

Para já fica o registo fotográfico de alguns momentos, captados pela Runners + TV.