Detido por furto em estabelecimento comercial em Mourisca do Vouga

A GNR, através do Posto Territorial de Arrancada do Vouga, deteve em flagrante no domingo, dia 10 setembro, um homem de 24 anos por furto em estabelecimento comercial, na localidade de Mourisca do Vouga, concelho de Águeda.

Durante uma ação de patrulhamento noturno, naquela localidade, os militares avistaram um indivíduo a sair de um estabelecimento, com dois recipientes, em direção às instalações de uma empresa que se encontra desativada.

Imediatamente, foram realizadas diligências policiais que permitiram deter o homem e recuperar três jerricãs de óleo, com um total de 60 litros, que foram devolvidos ao legítimo proprietário.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Águeda.