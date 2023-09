Festival Cabelos Brancos regressa a Ílhavo com o tema “Legado”

Entre os dias 22 e 24 de setembro, o Município de Ílhavo promove o Festival Cabelos Brancos, uma iniciativa que conta com o envolvimento dos mais velhos, mas que é dirigida a toda a comunidade.

O Jardim Henriqueta Maia, em Ílhavo, será o epicentro do programa, apresentando mais de 30 iniciativas em cinco palcos, nos dias 22 e 23 de setembro.

“Legado” é o mote da edição deste ano que decorrerá maioritariamente no Jardim Henriqueta Maia, em Ílhavo, com a realização de atividades, desde concertos, oficinas, feiras e atividades desportivas até um espetáculo de teatro comunitário.

O Festival arranca no dia 22 de setembro, às 10h30, com um desfile de concertinas e saxofones, protagonizado por músicos locais e pelo Grupo Amigos da Concertina.

À tarde, pelas 14h30, velhos e novos serão desafiados a criar “Sementeiras Intergeracionais”, uma iniciativa dinamizada pela Associação Bioliving que visa recuperar materiais inutilizados e transformá-los em canteiros para ervas aromáticas. Às 17h, o projeto de comunidade “Brancas ao Sol”, com a participação de músicos, contando, entre outros, com a ilhavense Branca Sarabando, sendo que a última vez que cantou a solo foi no Festival da Canção do Illiabum Clube, em 1988, acompanhada pelo Grupo Banda Pátria.

À noite, às 21h, o Coro da Memória, sob a direção artística de Luís Carvalho, com mais de 70 vozes e músicos da comunidade ilhavense, pretende capturar a irreverência e a paixão de Natália Andrade pela música e proporcionar a toda a plateia um concerto memorável.

Os José Pinhal Post Mortem sobem ao palco às 21h30 para interpretar temas antigos, como “Tu Não Prendas o Cabelo” e “Bola de Cristal”. José Pinhal foi um mestre subestimado da música de baile nos anos 80, e este tributo é uma homenagem merecida ao seu legado.

O primeiro dia do festival termina com a DJ Maria Vai Com Todas acompanhada de três seniores, Rosa Labrincha, Helena Fidalgo e Almerinda Barros, que irão cruzar as suas experiências musicais com as da DJ.

No sábado, dia 23, às 10h30, o Rancho Folclórico “As Ceifeiras” da Gafanha da Encarnação vai dinamizar uma oficina de dança típica, e às 16h, terá lugar o debate “Legado dos Loucos”, que visa destacar o papel dos “mais loucos” e o contributo e legado que podem deixar na sociedade. Este debate conta com a participação de Ana Pinto Coelho, programadora do Festival MENTAL – Cinema, Artes e Informação e de um psiquiatra do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, que irão explorar a relação entre a arte e a saúde mental.

Às 17h, a “Jam Session a tricotar” vai desafiar entusiastas da música e amantes do tricôt a compartilhar as suas habilidades, com o apoio da Oficina de Música de Aveiro.

“Orquídea” é o espetáculo que se segue, às 19h, na Casa da Cultura de Ílhavo. Este projeto conta com direção artística da companhia Bandevelugo e participação da comunidade.

O grande nome da música africana, Bonga, irá apresentar-se em palco às 21h30, seguindo-se mais um momento de música, desta vez dos míticos anos 80 e 90, pelo DJ Zé Gabriel, convidando pista de dança animada.

Durante o fim de semana, o Camarim Natália Andrade recebe uma exposição de fotografia bordada sobre Natália Andrade e o documentário da vida da cantora lírica e ainda, no dia 23, às 16h, a oficina de canto lírico, para não cantores, orientado pelo professor de canto Luís Freitas.

O espetáculo “Insónia”, de Fernando Mendes, encerra com chave-de-ouro no dia 24 de setembro às 21h30, na Fábrica Ideias na Gafanha da Nazaré. Os bilhetes estão disponíveis na Casa da Cultura de Ílhavo, Fábrica das Ideias, Museu Marítimo de Ílhavo, Navio-Museu Santo André e ainda na bilheteira online ilhavo.bol.pt.