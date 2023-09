Tarte de café

Ingredientes:

Base:

1 pacote de bolachas de aveia

70 g de manteiga amolecida

Creme de natas:

500 g de natas frescas para bater

15 g de açúcar em pó

35 ml de café líquido

5 folhas de gelatina

Creme de chocolate:

200 g de chocolate em tablete

15 g de café em pó

140 ml de natas frescas

Preparação:

Triture as bolachas juntamente com a manteiga até obter uma massa areada e húmida. Forre uma tarteira com a mesma. Leve ao frigorífico.

Dissolva a gelatina no café e derreta-a no microondas, sem deixar ferver. Bata as natas com o açúcar até ficarem bem firmes. Quase no final, adicione a gelatina já dissolvida, em fio, sem deixar de bater. Reserve no frio.

Parta o chocolate em pedaços para uma tigela, junte o café e as natas, previamente fervidas, aguarde uns segundos e, de seguida, misture bem até ficar homogéneo.

Deite o creme de chocolate na tarteira sobre a base de bolacha e leve ao frio. Assim que estiver frio deite por cima o creme de natas e alise.

Pode decorar com suspiro partido (sugestão).

Sirva bem fria.