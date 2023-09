Já se pode inscrever para a Caminhada Solidária Noturna em Oliveira do Bairro

Já abriram as inscrições para a Caminhada Solidária Noturna de Oliveira do Bairro, que se vai realizar no próximo dia 16 de setembro, promovida pelo Município e pela associação local dos Bombeiros Voluntários.

A atividade, que juntou mais de cinco mil pessoas em 2022, consiste numa caminhada de cerca de 5 km, em que os participantes levam uma t-shirt exclusiva do evento, um balão com uma luz LED, uma mochila e vários adereços néon, entregues pela organização para animar e dar cor ao percurso.

A acompanhar os participantes, vão seguir três camiões “trios elétricos”, o maior número de sempre, que vão “marcar o passo” com música, para que a caminhada se faça também a dançar, em clima de grande animação. Os caminhantes poderão vir disfarçados com roupas originais, acessórios, pinturas e/ou vestidos de branco, a cor que marcará esta edição.

Ao longo do percurso, como tem sido hábito, surgirão várias surpresas. Em edições anteriores, já houve fogo de artifício, banhos de espuma, bolas de sabão, confettis, dançarinos e o acompanhamento de bicicletas e figuras gigantes iluminadas, para além de outras atividades paralelas que melhoraram a experiência dos participantes.

Partindo às 20h da Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro, na Av. Dr. Abílio Pereira Pinto, o percurso termina na Praça do Município, em plena Festa da Juventude, com o concerto do projeto de música eletrónica Karetus.

A receita voltará a ser entregue à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, desta vez para apoiar a instalação de um campo de treino para combate a incêndios urbanos e industriais.

Recorde-se que a edição de 2022 angariou 21.050 euros, destinados à aquisição de uma ambulância de emergência pré-hospitalar.

Outra novidade para esta edição, será o destino dos balões utilizados na caminhada, que serão entregues à empresa ISI Soles, que os irá incorporar no seu processo de produção de solas de sapatos, garantindo uma maior sustentabilidade da iniciativa.

A Caminhada Solidária Noturna tem como objetivo principal a angariação de fundos para os Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, sendo que a inscrição implica um donativo de “4 balões”, com direito ao kit de participação, entregue diretamente à associação no dia da iniciativa.

As inscrições são feitas através do preenchimento de um formulário on-line, disponível nas redes sociais e site do Município de Oliveira do Bairro, até dia 10 de setembro.

Mobilidade é tema para mais iniciativas

A caminhada integra a programação do Mix&Move Oliveira do Bairro 2023, que celebra a Semana Europeia da Mobilidade, com vários eventos e atividades.

Para além da Caminhada Solidária Noturna, destacam-se ainda a Festa da Juventude, que contará com os concertos de Wet Bed Gang (dia 15 de setembro) e Karetus (dia 16), o Dia Europeu Sem Carros (dia 16), os Municípios Sem Fronteiras (dias 22 e 23), a Corrida de Carrinhos de Rolamentos (dia 23) e a habitual atividade de cicloturismo (dia 24).

A Praça do Município, que contará, entre 15 e 24 de setembro, com tasquinhas e animação diária, recebe ainda as atuações do DJ Philippe D (dia 15), DJ Martinez (dia 16), DJ Renas (dia 22) e DJ Jonny Six (dia 23), bem como atividades desportivas e culturais, que se vão estender a toda a cidade.