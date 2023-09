JB dedica publicação especial ao Dia do Animal e do Médico Veterinário

Nesta publicação especial, dedicada ao Dia do Animal e do Médico Veterinário, estivemos à conversa com associações de resgate e defesa dos animais; e abordamos outros temas, como as vantagens da adoção de um animal; o que fazer no caso de morte de um animal de estimação; ou as regras para levar o seu cão (ou o seu gato!) à rua.