Kidical Mass chega a Anadia com passeio em forma de manifesto

Movimento chega, pela primeira vez, a Anadia e promove passeio de bicicleta (5 quilómetros) com saída do Parque Urbano. Kidical Mass quer dar visibilidade às necessidades de crianças e adultos, quando se descolam de bicicleta ou a pé, para a escola ou trabalho.

Um passeio de bicicleta pela cidade de Anadia, na manhã do próximo domingo, assinala a chegada a este concelho no movimento Kidical Mass e, assim, reivindicar um concelho mais acessível, mais amigo do ambiente e mais potenciador da saúde e bem-estar de todos.

Ao JB, Joana Saavedra, da Curia, explicou que se trata de uma iniciativa que parte de um grupo de cidadãos, residentes no município que, assim, a dar voz – pela primeira vez na região da Bairrada – ao movimento Kidical Mass (Massa Crítica de Crianças). “Trata-se de um movimento global que procura responder e dar visibilidade à necessidade e vontade das crianças e adultos usarem modos ativos nas suas deslocações diárias (bicicleta, caminhar, patins, skate, etc.), exigindo a melhoria da infraestrutura ciclável e a pacificação das ruas, principalmente nas envolventes escolares”, explica Joana Saavedra.

Também Paulo Nadais, do concelho vizinho da Mealhada, frisa que o mote da Kidical Mass “Espaço para a próxima Geração” será a base desta primeira ação do movimento de cidadãos do município anadiense, marcado para o próximo dia 24, pelas 10h30, no Parque Urbano da cidade.

Neste local, crianças e adultos juntam-se para reivindicar um concelho acessível para todos, mais amigo do ambiente e mais potenciador da saúde e bem-estar de todos. O evento, avançam, consiste numa “marcha” de bicicleta pela cidade (ou noutro meio de deslocação suave), em terreno plano, facilmente ciclável e aberto a todos.

Acrescente-se ainda que esta organização global reivindica envolventes escolares seguras e livres de poluição do ar, ruído e tráfego motorizado de atravessamento; rotas seguras para as escolas; leis de trânsito rodoviárias amigas da criança, com uma “Visão Zero” como premissa máxima; limite de 30 km/h nas localidades e ruas com pessoas; ciclovias largas, contínuas e com cruzamentos seguros, em estradas principais e mais espaço público dedicado à mobilidade ativa e para estar/brincar.

Em 2022, o evento internacional Kidical Mass aconteceu durantes os meses de maio e setembro, e em 2023 volta a repetir-se nestas duas datas, com várias localidades em Portugal a participar com passeios.