Melhores vinhos Bairrada (colheita 2022) a concurso

Cumprindo uma tradição com mais de 40 anos, a Confraria dos Enófilos da Bairrada (CEB) vai, uma vez mais, organizar a XLIII edição do Concurso “Os Melhores Vinhos Bairrada – Colheita 2022”, naquele que é o mais antigo concurso vínico do país.

Célia Alves, presidente da direção da CEB, avança que o concurso terá lugar na segunda-feira, dia 2 de outubro, no Museu do Vinho da Bairrada, “com o propósito de mostrar que este concurso se traduz numa avaliação que demonstre a qualidade dos vinhos da região, na colheita de 2022, sendo imprescindível uma participação representativa dos nossos produtores.”

Lançando um apelo aos agentes e à fileira na região, defende que “cabe a todos nós mostrar que a Bairrada é uma região onde se produzem alguns dos melhores vinhos do país, sendo merecedores da total confiança dos consumidores.”

Como habitualmente, serão levados a concurso vinhos tintos, brancos e rosados, aptos a usar a designação Bairrada DOC, exclusivamente da colheita de 2022. O objetivo primordial será avaliar a produção do ano anterior ao da realização do concurso, admitindo na competição vinhos já engarrafados ou que ainda estejam em estágio a granel.

A ficha de inscrição e o respetivo regulamento do Concurso já foram remetidos a todos os produtores via email. As amostras devem ser entregues até ao dia 28 de setembro, pelas 16h, nas instalações da Comissão Vitivinícola da Bairrada.

Cada vinho apresentado tem um custo de 35 euros, ou 25 euros no caso de serem submetidos três ou mais vinhos a concurso.

Os vinhos selecionados pelo Júri de Pré-seleção serão posteriormente submetidos ao Júri final, que se reunirá no dia 2 de outubro.

A entrega dos prémios será oportunamente divulgada.