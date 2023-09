O. Bairro: Animação e muitas surpresas na “Grande Noite Branca” pelos Bombeiros

Mais de 7.000 pessoas participaram, no último sábado, 23 de setembro, na sétima edição da Caminhada Solidária Noturna de Oliveira do Bairro, iniciativa realizada em parceria, entre a Câmara Municipal (CMOB) e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro (AHBVOB).

De acordo com o Município, a iniciativa permitiu angariar, em inscrições, 21.500 euros para a associação dos bombeiros voluntários. O resultado financeiro definitivo desta ação será, entretanto, divulgado com o encerramento das contas do evento, reforça a direção da AHBVOB.

A verba angariada já tem, no entanto, destino, e vai ajudar a financiar a instalação de um campo de treino para combate a incêndios urbanos e industriais.

Susana Martins, vereadora da Juventude da CMOB, referiu, no final do evento, que “voltámos a elevar a fasquia da qualidade e a bater o recorde de participantes, proporcionando uma experiência fantástica e inesquecível”. “Para além dos mais de 5.000 inscritos”, explicou a autarca, “foi evidente que, entre voluntários, animadores e as muitas pessoas que se foram juntando à caminhada, o número de participantes foi o mais elevado de sempre, tendo sido apontado pelo serviço de Proteção Civil um valor superior a 7.000 pessoas”.

“Tivemos participantes oriundos de 42 concelhos diferentes, desde Vila Real a Almada”, acrescentou Susana Martins, “o que demonstra que este evento ganhou dimensão nacional e uma forte notoriedade, muito baseada na experiência proporcionada aos caminhantes e na capacidade de o comunicarmos, antes, durante e depois dele acontecer”.

Sobre esta edição em particular, a vereadora explicou que o objetivo foi “surpreender as pessoas com mais animação e atrações”. Ao longo do percurso, os caminhantes foram surpreendidos por fogo de artifício, manipuladores e cuspidores de fogo, bailarinas, acrobatas, uma tuna universitária e uma escola de samba. O ponto alto da caminhada, de cerca de 5 km ao longo da Alameda da Cidade, foi a passagem pelo Quartel dos Bombeiros, que brindaram os caminhantes e os três camiões ‘trios elétricos’, com um banho de espuma.

Pelo meio dos caminhantes, encontravam-se vários animadores com adereços néon e alguns elevados em andas, para além de gigantones e até um grupo de bombos. Os três camiões ‘trios elétricos’, cada um com o seu DJ e animador, foram distribuídos ao longo do quase infindável ‘rio’ de gente, marcando o ritmo da caminhada em ‘passo de dança’ e com muita animação.

Naquela a que os Bombeiros chamaram “a Grande Noite Branca”, os participantes levavam uma t-shirt exclusiva do evento, um balão com uma luz LED, uma mochila e vários adereços néon, entregues pela organização para animar e dar cor ao percurso.

“Este é o momento mais alto do ano vivido no concelho”

“Nunca Oliveira do Bairro reuniu tanta gente num só evento, como é a Caminhada”, considera a direção da associação de Bombeiros, sublinhando que “a animação, a alegria e as surpresas excederam as expetativas dos participantes”, tendo-se assistido “a um grande salto qualitativo na organização e visualização da edição deste ano”.

Na base desta “enorme manifestação de solidariedade”, estiveram “o esforço, a dedicação e o empenho de muitas pessoas, nomeadamente, o executivo da Câmara Municipal e muitos dos seus colaboradores, a direção da Associação Humanitária de Bombeiros e seus colaboradores, os nossos Bombeiros e a sua comandante”, reforça a direção da associação, mostrando-se “orgulhosa de tão grande feito”.

Os responsáveis dos Bombeiros não esquecem, por outro lado, os patrocinadores, “pela sua contribuição monetária, que representa uma importante comparticipação para os investimentos anteriormente anunciados”.

A todos, a direção apresenta “profundos agradecimentos, com a certeza também de que este é o momento mais alto do ano vivido no nosso concelho”.

População envolvida nas várias iniciativas do Mix & Move

A Caminhada Solidária Noturna foi a principal atividade da iniciativa Mix & Move Oliveira do Bairro, que decorreu entre 15 e 24 de setembro, e que celebra anualmente a Semana Europeia da Mobilidade.

Jorge Pato, vice-presidente da Câmara Municipal, avança que esta edição do Mix & Move “terá contado com a participação de cerca de 16.000 pessoas, em todas as atividades, o que demonstra o interesse crescente da população por iniciativas que, para além da parte mais lúdica, tenham na sua génese objetivos solidários e de sensibilização ambiental, promovendo a cidadania”.

Os primeiros dias do Mix & Move Oliveira do Bairro foram marcados pela Festa da Juventude, nos dias 15 e 16, com Wet Bed Gang e Karetus, para além de um conjunto diversificado de atividades, muitas delas promovidas pelo nosso tecido associativo e ginásios locais, que se realizaram ao longo de toda a semana.

Para além da caminhada, o último fim de semana contou ainda com a celebração do Dia Europeu Sem Carros, que encerrou ao trânsito a Avenida Dr. Abílio Pereira Pinto, em Oliveira do Bairro, com muitas atividades lúdicas, recreativas e desportivas, com enfoque nas crianças.

Os Municípios Sem Fronteiras deram também cor e muita animação à Praça do Município, com provas na noite de sexta-feira e tarde de sábado. Em competição estiveram equipas das quatro freguesias do concelho, mais duas participações ‘especiais’ com elementos da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia. A grande vencedora foi a equipa A da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa.

A edição de 2023 do Mix & Move Oliveira do Bairro terminou no passado domingo, com uma atividade de cicloturismo, que juntou perto de 200 ciclistas de todas as idades. Depois de terem percorrido cerca de 30km, com passagens pelas quatro freguesias do concelho, em ritmo de passeio, os participantes foram brindados com um porco no espeto, num convívio que se estendeu pela tarde dentro.