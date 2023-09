O. do Bairro: Rede de saneamento cresce mas autarquia reclama mais investimento

Presidente do Conselho de Administração da AdRA revela que investimentos no concelho são maiores do que os inicialmente previstos. Ainda assim, a autarquia pede mais.

Foi assinalado, no passado dia 11 de setembro, o arranque da construção do sistema de drenagem de águas residuais, para o alargamento da rede de saneamento à Rua do Vale do Junco, em Águas Boas, na freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro.

De acordo com a AdRA – Águas da Região de Aveiro, esta empreitada vai servir uma população de cerca de 30 habitantes e conta com um investimento de 142 mil euros, tendo um prazo de execução de 90 dias.

O sistema é constituído por aproximadamente 229m de coletores de recolha de águas residuais urbanas, 10 ramais e um sistema elevatório, que será ligado à rede existente.

Segundo Fernando Vasconcelos, presidente do Conselho de Administração da AdRA, a empresa já investiu no Concelho de Oliveira do Bairro “5,5 milhões de euros em água e saneamento”, embora estivessem inicialmente previstos 3,3 milhões de euros.

Ainda assim, este responsável confessou que Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal, continua a “pedir-nos mais velocidade e mais investimento em saneamento básico”, apesar da taxa de cobertura já andar na casa dos 100%, faltando apenas “pequenas ruas e pequenas travessas”.

Em resposta, o autarca referiu que continuará a defender os interesses de todos os seus munícipes e a insistir junto da AdRA para que “a rede de saneamento chegue a todas as casas do Concelho”.

Relativamente à obra hoje iniciada, Duarte Novo deu conta da sua importância para as famílias que finalmente vão beneficiar do sistema de saneamento de águas residuais, “um direito básico que lhes era devido”.