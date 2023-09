Oianenses vão ter finalmente a zona de lazer no centro da vila

A obra representa um investimento de 535.421.90 euros e irá iniciar-se no dia 2 de outubro, com prazo de execução de cinco meses.

Foi dado, no passado dia 7 de setembro, o pontapé de saída para a concretização de um sonho antigo da população de Oiã, com a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, a oficializar, no átrio da Junta de Freguesia de Oiã, o contrato de execução da nova zona de lazer que vai surgir na área central daquela vila bairradina.