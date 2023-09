Praia da Tocha encerra animação de Verão 2023 com “Lusco Fusco – Festa Azul”

A Praia da Tocha vai despedir-se do verão num ambiente de festa, com a realização do “Lusco Fusco – Festa Azul”, acompanhando o desaparecimento do sol na linha do horizonte proporcionado pelo Oceano Atlântico. Ainda que oficialmente o período estival termine no dia 22 de setembro, na Praia da Tocha celebra-se no dia 16 de setembro, a partir das 18h, no palco do areal, na Praia da Tocha, com a realização de um espetáculo repleto de música, que promete elevar a temperatura com ritmos que farão dançar e desfrutar todos os participantes.

A iniciativa assinala também o culminar de uma vasta programação de Animação de Verão 2023, concretizada na Praia da Tocha e partilhada também com a Praia Fluvial dos Olhos da Fervença, Cadima, a Praia Fluvial das Sete Fontes, Ourentã, e junto à Piscina Natural de Ançã. Tendo o pôr-do-sol como pano de fundo, o “Lusco Fusco – Festa Azul” promete transformar a Praia da Tocha num cenário envolvente de música, animação, amizade e boa energia, encerrando o verão com chave de ouro.

Com organização do Município de Cantanhede, em parceria com a Junta de Freguesia da Tocha e da Associação de Moradores da Praia da Tocha, o espetáculo conta ainda com a colaboração e produção técnica de ATN Music (All Together Now – Music).

A entrada é gratuita.