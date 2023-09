Presidente da SAD do Anadia FC anseia colocar o clube nos principais escalões em 6 a 7 anos

Desde abril último que o Anadia Futebol Clube tem uma nova SAD e que é controlada por cinco investidores brasileiros – César Grafietti, Rafael Plastina, Renée Pinheiro, Rodolfo Kussarev e Roque Júnior, ex-internacional brasileiro e campeão do Mundo. Constituem a empresa Convocados e todos têm larga experiência no mercado do futebol e na gestão.

De resto, o gestor Rodolfo Kussarev, presidente da SAD, deu-nos conta de todo o trabalho já realizado em menos de meio ano, mas também das dificuldades sentidas, da má relação com Vasco Oliveira, presidente do clube, e o objetivo de colocar o Anadia no principal escalão do futebol português.

Conta com uma larga experiência como consultor em gestão na direção de clubes brasileiros. Como surgiu a ideia de investir na SAD do Anadia FC e não noutro clube em Portugal?

Nós fizemos dois trabalhos para investidores em Portugal. Durante estes processos pudemos visitar mais de 40 clubes no país e o Anadia sempre nos pareceu uma boa opção, seja pelas infraestruturas, seja pela localização, seja pelo município que respira o desporto, seja pelos atrativos turísticos e de qualidade de vida da Bairrada.

