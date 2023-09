Região poderá atingir a fasquia dos 22 milhões de litros

A Bairrada está a vindimar cada vez mais cedo. A antecipação no calendário da colheita prende-se, não só com a necessidade de fazer vinhos base para espumante, mas também com as alterações climáticas, situação que obriga empresas e produtores a ajustes, nem sempre fáceis de concretizar.

Em entrevista, Pedro Soares, presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada, acredita que este será um ano de maior quantidade mas também de muito boa qualidade, devendo a região ultrapassar a fasquia dos 22 milhões de litros de vinho produzidos.

