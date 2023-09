Seminário debate saúde mental dos adolescentes em Anadia

Iniciativa conjunta com a equipa de enfermagem do Serviço de Pedopsiquiatria dos CHUC destina-se a pais, professores e profissionais de saúde.

O Cineteatro Anadia acolhe, no próximo dia 14 de outubro, um seminário subordinado ao tema “Saúde Mental dos Adolescentes”. A iniciativa tem como público-alvo pais, professores e profissionais de saúde, numa parceria da equipa de enfermagem do Serviço de Pedopsiquiatria dos CHUC – Departamento Pediátrico, com o Município de Anadia.

Sinais de alerta da perturbação mental; visão dos cuidados de saúde primários e comunidade escolar; bullying; e comunicação digital são alguns dos temas que irão estar em análise neste fórum que decorrerá entre as 9h e as 17h30.

A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória em www.menteciente.org/seminario.