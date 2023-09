Silveiro já está classificado como “Aldeia de Portugal”

O Silveiro acaba de ser reconhecido como “Aldeia de Portugal”, anunciou na passada sexta-feira a Câmara de Oliveira do Bairro, que promoveu a candidatura deste lugar da freguesia de Oiã.

A decisão resulta de um processo de classificação com esta marca, que reconhece ao Silveiro os requisitos estipulados no regulamento “Aldeias de Portugal”.

A distinção, a cargo da Associação do Turismo de Aldeia (ATA), é válida por 4 anos, podendo depois ser feito o pedido de renovação, conferindo à aldeia bairradina os fatores de diferenciação “Natureza e História, Arte e Espiritualidade”, segundo comunicação da ATA.

De acordo com a autarquia, segue-se agora um caminho de trabalho conjunto entre a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia de Oiã, as associações e a comunidade silveirense.

Para a ATA, a aldeia do Silveiro destaca-se “pelo seu casario modesto com coreto antigo, moinhos e azenhas, como pela sua biodiversidade, indissociável das marinhas de arroz e evidente em circuitos pedestres (…)”.

A rede de “Aldeias de Portugal” conta com mais de 130 povoados, do Minho ao Algarve, cuja genuinidade merece essa certificação. Em causa estão lugares com diferentes ofertas de património e tradições, mas que, em comum, apresentam características das mais genuínas origens portuguesas, no que isso abrange de traça arquitetónica, paisagem rural, história agrícola e laboral, tradições e costumes, gastronomia e artesanato. São também espaços com potencial para a experiência turística e com igual capacidade para se valorizarem como uma montra de desenvolvimento rural.

A pertença a esta rede passa por um processo de classificação e pela assunção de um conjunto de compromissos expressos no Regulamento/Caderno de Normas da Rede Aldeias de Portugal. A autarquia aproveita o momento para agradecer a colaboração e empenho Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro (AIDA), Associação Comercial e Industrial da Bairrada (ACIB), Junta de Freguesia de Oiã, União Desportiva Cultural e Recreativa do Silveiro, Solsil e Associação En Avant, assim como da Igreja Evangélica do Silveiro e “dos silveirenses, que de forma abnegada participaram no processo de certificação que agora se conclui da melhor forma”, refere a Câmara Municipal.