Tráfico de seres humanos é mote de ação de sensibilização em O. do Bairro

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro vai promover, na próxima segunda-feira, dia 25 de setembro, pelas 16h30, uma ação de sensibilização para a prevenção e sinalização do tráfico de seres humanos, destinada à população migrante.

A sessão, a ter lugar no edifício dos Paços do Concelho, vai ser dinamizada por uma Equipa Multidisciplinar Especializada para a Assistência a Vítimas de Tráfico, da Associação para o Planeamento da Família, com os objetivos de “dar a conhecer ao público o conceito de TSH (Tráfico de Seres Humanos), identificar os principais indícios e sinais de alerta para o crime, conhecer essa realidade na Região Centro e apresentar os principais recursos e respostas de assistência a presumíveis vítimas”.

Esta iniciativa vai decorrer no âmbito do projeto “Oliveira Mundo de Gentes”, do Município de Oliveira do Bairro, em colaboração com o seu Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM).

A participação nesta sessão é gratuita e sujeita a inscrição prévia, até hoje, dia 21 de setembro, através de um formulário online.

Os interessados poderão contactar o CLAIM de Oliveira do Bairro através do email claim@cm-olb.pt ou do telemóvel 969 778 424.

Projeto “Oliveira Mundo de Gentes”

O projeto “Oliveira Mundo de Gentes” visa promover o acolhimento e a integração social e cultural de pessoas originárias de países terceiros, através de ações que envolvem as entidades do setor cultural e outras entidades da sociedade de acolhimento. Pretende ainda facilitar o acesso ao mercado de trabalho, promovendo a sua integração profissional e o exercício dos seus direitos e deveres. Este projeto é cofinanciado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), com uma comparticipação comunitária de 46.033,75 euros e contrapartida nacional de 15.344,58 euros.