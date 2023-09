Vagos em Ação relança Mês Sénior

A iniciativa, tutelada pelo município, regressa com uma aposta num programa desportivo nas diversas localidades.

Setembro volta a ser mês para a nova época do “Vagos em Ação”. A iniciativa, tutelada pelo município, volta a estar disponibilizada nas freguesias, a partir de 25 deste mês, estando abertas as inscrições dia 18. Para tal é necessário o preenchimento da ficha de inscrição e termo de responsabilidade, que se encontram disponíveis no local da aula e em www.cm-vagos.pt).