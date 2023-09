Vagos sensibiliza escolas para os benefícios da mobilidade sustentável

O Município de Vagos aderiu, pelo 10º ano consecutivo, à iniciativa Semana Europeia da Mobilidade e ao Dia Europeu Sem Carros.

Entre o dia 16 e o dia 22 de setembro, está prevista a realização de várias iniciativas de sensibilização da comunidade escolar para os benefícios da mobilidade sustentável, quer para o ambiente, para a saúde ou económicos.

Como parceiros, tem o habitual Agrupamento de Escolas de Vagos e, este ano, conta também com a colaboração da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos.

Assim, no dia 22 de setembro, realizar-se-á a “Meia Maratona Solar” que será dinamizada pela EPADRV e o seu parceiro CER-FF (Clube de Energias Renováveis Prof. Fernando Ferreira) com o apoio do Município de Vagos. Trata-se de uma iniciativa de competição, centrada na presença de veículos solares tripulados específicos que terá início na Praia da Barra, no Largo do Farol pelas 10h30, com paragem na Praia da Vagueira (Largo Parracho Branco) para assistência e carregamento de baterias, seguindo, com passagem pela EPADRV, para o Estádio Municipal de Vagos onde terminará a prova e serão entregues os prémios aos vencedores.

Ainda no dia 22 de setembro, como já tem sido habitual, será encerrada ao trânsito a Avenida Padre Alírio de Melo, entre a EB2/3 e a Escola Secundária, permitindo aos professores e alunos terem um dia de aulas diferente aproveitando ao arruamento em frente à escola para desenvolver em atividades sem a preocupação do trânsito.

Acrescente-se que o tema específico escolhido pela Comissão Europeia para este ano é a “Eficiência Energética”, mantendo-se o slogan “Combina e Move-te!”