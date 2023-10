Bairrada MetalFest regressa sábado ao Club de Ancas

Em palco, vão estar cinco bandas com percursos distintos mas referenciadas no mundo do metal.

O Bairrada MetalFest está de regresso para a sua 7.ª edição, no próximo sábado, dia 28 de outubro. O palco será, uma vez mais, o Club de Ancas, no concelho de Anadia.

O festival reunirá diversos grupos que abrangem desde o heavy-metal, a outras tendências musicais, sendo, por isso, este um cartaz bastante eclético na oferta musical”, admite Artur Castro, do Club de Ancas e um dos principais mentores deste projeto.

A presente edição conta com a participação de cinco bandas com percursos distintos mas já referenciadas no mundo do metal. SEVENTH STORM, TOXIKULL, MILETH (Galiza/Espanha), PHRENETIX (Vilnius, Lituânia) e os aveirenses (e repetentes) BOOBY TRAP “vão garantir uma noite imperdível”, diz ainda.

“Os SEVENTH STORM são um dos maiores sucessos nacionais. A banda formada por Mike Gaspar (ex- Moonspell), chegou ao top nacional de vendas, em segundo lugar com o seu disco de estreia, Maledictus (2022), assim como a banda TOXIKULL, formada em 2016 pelos irmãos Lex Thunder e Michael Blade vão mostrar que o heavy metal está bem vivo”, avança o responsável, dando nota de que “o Bairrada MetalFest vai contar com o poderoso som da banda galega MILETH”. Formada em 2009, são mestres em combinar a música tradicional galega com o intenso black metal. “Preparem-se para uma experiência musical única e envolvente”, frisa, sublinhando que “as composições cativantes e poderosas vão-nos transportar para um mundo místico e épico. Melodias encantadoras e riffs pesados numa celebração a cultura galega de uma forma única”.

Os “thrash metal” lituanos PHRENETIX vêm aprimorando e distorcendo o estilo desde 2012. “Com o som rápido, técnico e descontrolado, o foco principal é a música criada de forma honesta e fora da caixa, fundida com o espírito festivo que só o metal pode trazer, bem como o amor e dedicação à música em geral”, explica Artur Castro que em relação à banda aveirense – Booby Trap – dá nota de que a banda foi fundada em 1993, “tem uma carreira impressionante com cinco álbuns originais, um álbum ao vivo, três EPs, quatro splits, e um álbum de covers e diversos singles”. Com centenas de concertos em todo o país, partilharam palcos com bandas nacionais e internacionais de renome, como Cradle of Filth, Hypocrisy, entre muitas outras.

“Para além de todos os eventos culturais organizados pelo Club de Ancas, ao longo dos anos, para os mais diversificados tipos de público, esta organização, em particular, procura, em parceria com as produtoras/editoras (e só assim é possível organizar e orçamentar o Bairrada MetalFest) vir a alargar o já vasto currículo que a mesma possuí, indo para outras vertentes na área musical e criativa sendo, por isso, um projeto ambicioso que procura desenvolver ainda mais a região a nível cultural e colocar o festival no mapa, a nível nacional.”