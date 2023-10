Bispo de Aveiro está de visita pastoral ao Arciprestado de Oliveira do Bairro

É a primeira visita pastoral de D. António Moiteiro ao Arciprestado de Oliveira do Bairro. Já começou esta segunda-feira na Palhaça e vai percorrer todas as paróquias até dia 10 de dezembro, num contacto mais próximo com fiéis e equipas pastorais, mas muito mais especialmente com a economia, cultura e sociedade destas nove paróquias.

A visita, que termina o périplo territorial de D. António Moiteiro por todos os arciprestados da diocese, que a pandemia fez tardar, começou na passada segunda-feira na Palhaça, com uma receção na Praça de S. Pedro, seguida de desfile até à igreja para a primeira celebração e primeiro encontro com as forças vivas da paróquia.

No entanto, a apresentação da visita pastoral aconteceu na quarta-feira, dia 4, numa conferência de imprensa nas Caves Paula Gala, no Troviscal, local escolhido pelo simbolismo do trabalho, marcado neste concelho pela vinha e pelo vinho.

PROGRAMA DA VISITA

Palhaça (9 a 15 de outubro)

Oiã (22 a 29 de outubro)

Sangalhos (31 outubro a 5 novembro)

Fermentelos (7 a 12 de novembro)

Amoreira da Gândara (17 a 19 de novembro)

Oliveira do Bairro (20 a 26 de novembro)

Troviscal (28 novembro a 3 dezembro)

Mamarrosa e Bustos (5 a 10 de dezembro)

Saiba tudo aqui ou na edição impressa de 12 de outubro.