GNR vai passar para antiga escola primária de Oliveira do Bairro

Já começaram as obras de adaptação e reformulação do edifício do antigo Jardim de Infância e Módulo Pré-Fabricado, junto à antiga Escola Primária de Oliveira do Bairro, que vai receber provisoriamente os serviços da GNR, enquanto o seu atual edifício, na Rua do Foral, estiver a ser reabilitado, informou a Câmara Municipal.

O Município vai também intervir no edifício principal da antiga Escola Primária, com um conjunto de trabalhos necessários para a sua manutenção e melhoria das instalações dos edifícios anexos, como a antiga cantina e instalações sanitárias, adaptando-o para acolher provisoriamente esta força de segurança.

Refira-se que a antiga escola primária de Oliveira do Bairro tem, nos últimos anos, servido de sede para várias associações do concelho, que ali têm as suas instalações, cujas condições serão agora significativamente melhoradas.

O investimento para estes melhoramentos é de 194.500 euros (s/IVA) e o prazo de execução é de 150 dias, terminando a 29 de fevereiro do próximo ano.

Recorde-se que o Município de Oliveira do Bairro assinou, em março deste ano, um Contrato Interadministrativo com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e a Guarda Nacional Republicana, para a reabilitação das instalações do Posto Territorial de Oliveira do Bairro da GNR.

A empreitada para a reabilitação do posto já foi adjudicada por cerca de 1,2 milhões de euros, esperando-se que as obras das instalações provisórias terminem, e seja feita a transferência dos serviços da GNR, para se iniciarem os trabalhos. De referir que o investimento será avançado pelo município bairradino, sendo depois reembolsado pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

O edifício do Posto Territorial da GNR de Oliveira do Bairro apresenta, desde há muitos anos, graves problemas de degradação a nível das suas infraestruturas, com humidade, infiltrações e deficiências nas canalizações, para além das deficientes condições de comodidade para os militares e civis.