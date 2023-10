Município de Vagos despede-se de mais uma edição da FaaVa

O Município de Vagos realizou, no passado dia 1 de outubro, a 14.ª edição da FaaVa – Feira de Artesanato e Antiguidades de Vagos, terminando assim, mais um ciclo que teve o seu início em abril.

Este evento, organizado em conjunto com o Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA), decorre todos os primeiros domingos de cada mês, entre as 9h e as 18h, na Pérgola situada no centro da vila de Vagos. A iniciativa tem como objetivo juntar expositores provenientes do concelho assim como de outros pontos da região, no sentido de valorizar o artesanato e promover os valores patrimoniais, culturais e turísticos do concelho de Vagos, assim como a promoção, venda, compra e troca de velharias, antiguidades e colecionismo.

Ao longo das sete edições deste ano, neste certame participaram, em média, 58 expositores por edição, proporcionando diversos momentos de animação cultural com destaque para os “CRASSH_Recycled”, os Contos Mágicos com Filipe L. S. Monteiro, os “Somnium Circus”, o Yoga com a “Fada Bia”, o teatro performativo “Ler & Brincar”, a recriação da desfolhada à Moda Antiga e Danças Tradicionais, pelo Grupo Folclórico e Etnográfico “Flores Vivas” do Seixo de Mira, os diversos ateliês criativos, as “FaaVas Contadas”, os insufláveis, a animação de rua, os jogos tradicionais do Museu do Brincar e as pinturas faciais.

Realce ainda para a inauguração do Palco FaaVa na edição de julho que, em colaboração com a Bolsa de Talentos Artísticos de Vagos (Revela-te!), tem promovido talentos emergentes do concelho de Vagos, como os D´Improviso, o Di0g0, as MAiS soul e Arte ao Vivo com André Mónica.

A FaaVa, além da cultura, aposta em atividades de sensibilização ambiental, salientando os Ecoateliers com diversas temáticas, e também de sensibilização para a adoção de animais, através do Gabinete Veterinário.

A visita à FaaVa manteve-se gratuita, tendo sido possível tomar contacto com os expositores habituais, participar nas atividades e, acima de tudo, conviver e partilhar vivências e saberes.