Nova cave da Quinta dos Abibes triplica capacidade de armazenamento

A nova cave da Quinta dos Abibes, em Aguim, veio triplicar a capacidade de armazenamento. O investimento, que rondou os 150 mil euros, permitiu libertar espaço noutros compartimentos (duas salas), que serviam para estagiar espumante e que, agora, estão a ser convertidos em loja e cozinha.

A cave, toda ela construída em betão, está localizada paredes meias com a adega, no subsolo e ocupa uma área de 300 metros quadrados. Equipada com um elevador monta-cargas e saída de emergência, será dotada, em breve, de um ventilo-convector para fazer circular o ar e manter a temperatura ideal no espaço.

Desde o início de março, ali repousam e estagiam espumantes, mas também vinhos tintos e brancos tranquilos, num espaço partilhado por dezenas de pupitres dispostas ao longo da cave onde se faz a remuage dos vinhos destinados a espumante.

A obra, iniciada em 2021, demorou cerca de um ano e foi financiada em 35% por fundos comunitários.

“Esta cave foi criada para os espumantes. Tem capacidade para armazenar 200 mil garrafas”, avança o produtor Francisco Batel Marques, que reforça a importância deste investimento: “para um vitivinicultor com a nossa dimensão, este é um investimento muito grande”, assim como se trata ainda de “um salto qualitativo enorme”, já que as condições em que o espumante passou a ser estagiado sofreu uma melhoria significativa: “temos agora condições ótimas para estagiar os espumantes”, acrescenta o produtor, revelando que o espumante tem um peso enorme (60%) na produção da Quinta dos Abibes.

Por outro lado, este investimento “veio dar-nos mais autonomia, porque fazemos aqui tudo. É a política da casa”, diz sobre todos os processos relacionados com a vinificação, engarrafamento e rotulagem que são aqui cuidadosamente realizados.

Na casa principal, reconstruída respeitando integralmente a traça original (século XVIII), funciona agora uma loja de vinhos, estando ali também localizadas, no rés-do-chão, a sala das barricas para fermentação e estágio de vinhos e um salão para eventos e provas, com capacidade para cerca de 60 pessoas, no primeiro andar, com a varanda a abrir-se para uma ampla área de vinha com 10 hectares, onde se produzem as castas Baga, Touriga Nacional e Arinto, mas também Cabernet Sauvignon e Sauvignon Blanc.

Ao JB, o produtor dá ainda nota de que o futuro passa “por completar o projeto inicial”, pelo que o arranjo de toda a zona envolvente junto à cave e ao lago alimentado pelas águas pluviais será o próximo investimento, com drenagem de solos e ajardinamento, mas também no reforço na internacionalização dos vinhos da Quinta dos Abibes.

Neste momento, a Quinta dos Abibes prepara-se para lançar um vinho tinto reserva 2018 e uma edição limitada (750 garrafas) de um vinho branco da casta Bical, de 2017.