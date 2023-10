Orçamento Participativo permite requalificar Parque de Levira

O Município de Anadia está a promover a requalificação do Parque de Levira, na Freguesia de São Lourenço do Bairro.

Trata-se de um investimento que ronda os 45 mil euros e tem um prazo de execução de 60 dias. A beneficiação está a ser realizada no âmbito do Orçamento Participativo e de acordo com a proposta apresentada pela Associação Cultural e Recreativa dos Amigos de Levira.

O projeto apresentado tem como objetivo primordial reabilitar um espaço degradado, dotando o mesmo de condições ao nível da estruturação dos espaços e suas valências, nomeadamente no que respeita ao recreio ativo e passivo que visa atrair públicos diversos e promovam o convívio intergeracional.

A intervenção contempla trabalhos de limpeza do terreno, o emanilhamento de vala existente, a criação de diferentes espaços para diversas áreas de recreio e zonas de lazer, designadamente parque infantil, campo de basquetebol, zonas de estacionamento, equipamentos geriátricos e circuito de manutenção, assim como a instalação de mobiliário urbano.