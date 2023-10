Direção do Anadia FC cai e sócios nomeiam uma Comissão Administrativa

Na passada quarta-feira, testemunhou-se um dos momentos mais tristes na história do Anadia FC, o que levou a uma tomada de posição dos sócios presentes na Assembleia Geral (AG). Amândio Carvalho, presidente da AG, abandonou mais uma vez uma sessão por si convocada, no qual foi seguido por Vasco Oliveira, presidente do clube.

O órgão máximo dos sócios encerrou abruptamente a AG após a leitura de um parecer jurídico, que, segundo ele, invalidava os fundamentos para a destituição. Informou os associados que iria convocar eleições, embora sem mencionar uma data específica, contribuindo assim para a persistência da falta de legitimidade dos órgãos sociais.

Esta tomada de posição por parte do presidente da AG foi a gota de água num conjunto de episódios que em nada dignificam a história de um clube com quase cem anos de existência. Assistimos também à demissão de Palmira Oliveira, membro da Assembleia Geral.

Conscientes da situação do clube, os sócios recusaram-se a abandonar a sede e, ao abrigo do Regulamento Interno, decidiram prosseguir com a AG. Esta passou a ser presidida pelo sócio presente mais antigo, Fernando Fernandes.

A união e o espírito Anadia FC foram evidenciados na votação para a destituição dos órgãos sociais, com 28 votos a favor e 2 abstenções. Foi constituída uma Comissão Administrativa composta pelos seguintes sócios: Carlos Pintado, Joaquim Lopes, Fernando Fernandes, Paulo Adriano, Bruno Varandas, Santiago Figueira e Luc Pedrinho.

Estes sócios manifestaram a intenção de realizar uma auditoria para esclarecer de uma vez por todas a situação financeira do clube. A Comissão Administrativa pretende ainda assegurar que o próximo processo eleitoral seja conduzido de acordo com os estatutos, garantindo que todas as pessoas que desejam tornar-se sócios sejam consideradas.