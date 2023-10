Tempo quente traz nadadores-salvadores de volta às praias de Vagos

A partir de hoje e até ao próximo domingo, os banhistas que acorrerem às praias de Vagos estarão em segurança.

O Município de Vagos decidiu ativar o dispositivo de segurança a banhistas nas praias do concelho de Vagos. A decisão teve em conta as previsões meteorológicas que apontam para tempo quente a ocorrer este fim de semana, sendo, para muitos, prolongado, acrescido da probabilidade de uma significativa afluência às praias do concelho.

São oito os nadadores-salvadores que desde hoje, dia 6 de outubro, até ao próximo domingo, dia 8, estarão alocados à Praia da Vagueira, Labrego e Areão, acrescido de todos os meios complementares, nomeadamente de uma moto 4, para que a segurança de todos esteja salvaguardada nas três praias do município.