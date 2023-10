Vagos: Tarde Gandaresa encerra comemorações do Mês Sénior

Esta atividade culminou uma série de iniciativas que decorreram, ao longo do mês de outubro, no âmbito das comemorações do Mês Sénior, tendo reunido mais de 200 seniores.

O Mês Sénior encerrou ontem, dia 30 de outubro, com uma “Tarde Gandaresa”, na Casa-Museu de Santo António de Vagos.

Esta atividade culminou uma série de iniciativas que decorreram, ao longo do mês de outubro, no âmbito das comemorações do Mês Sénior, tendo reunido mais de 200 seniores. Em convívio, num grande ambiente de festa, foram brindados com a atuação da Tuna da Universidade Sénior de Vagos, através da turma de ukulele. No decorrer da tarde, houve ainda uma visita guiada à Casa-Museu.

A tarde ficou ainda mais apetitosa com as papas de abóbora, a broa mimosa e o café de borras levados pela Confraria Sabores da Abóbora.

O Mês Sénior, organizado pela Câmara Municipal de Vagos, é um programa desenhado para proporcionar aos seniores do concelho uma oportunidade de se divertir, conviver e adquirir novos conhecimentos.

Este ano, não faltou o tradicional almoço sénior antecedido pela eucaristia. Foi, ainda, realizado um passeio à cidade de Viseu, em particular aos Museus Grão Vasco e do Linho de Várzea. Devido à forte adesão, este passeio decorreu em sete datas, havendo mais duas que, por razões meteorológicas, tiveram de ser reagendadas.

Para a vereadora com o pelouro da Ação Social, Susana Gravato, “o Mês Sénior não poderia ter terminado melhor. Este evento fez os nossos seniores recuar, de alguma forma, no tempo, e revisitar memórias da sua infância, quando viviam, alguns deles, em casas com esta tipologia gandaresa”. Referiu ainda que “é sempre de realçar estes momentos criados para proporcionar convívio e confraternização entre pessoas que, de outra maneira, não conseguiriam estar juntas”.