Anadia recebe conferência sobre Medicina desportiva

O Município de Anadia vai organizar a 1.ª Conferência de Medicina Desportiva que decorrerá nos dias 7, 8 e 9 de dezembro, no Cineteatro Anadia.

O evento conta com reputados especialistas ligados à área da medicina desportiva, onde serão abordados um conjunto de temáticas, desde o “Sono no Desporto”, passando pela “Avaliação e Controlo de Treino”, “Nutrição no Desporto”, “Lesões” até à “Avaliação funcional pulmonar”, entre outras.

Em nota enviada à comunicação social, a autarquia anadiense que se assume como “Município do Desporto”, refere estar “dotada de equipamentos e infraestruturas modernas que se encontram ao dispor dos munícipes, bem como de associações, federações nacionais e estrangeiras, em contexto de formação, treino e competição, de forma generalizada e inclusiva”, reunindo “condições excecionais” para a prática de múltiplas modalidades.

Das várias infraestruturas que o município dispõe, destaca-se um Centro de Alto Rendimento, localizado em Sangalhos, infraestrutura de eleição e referência nas modalidades de ciclismo, esgrima, judo, ginástica e pentatlo moderno.

“Para o Município de Anadia o desporto é um fator importantíssimo para o equilíbrio biológico, quer na prevenção de doenças e na promoção de qualidade de vida, quer contrariando o envelhecimento”, refere ainda aquela nota, onde se lê que “o panorama desportivo, dada a sua evolução, reclama cada vez mais o empenho na formação de técnicos e na sua constante atualização de conhecimentos”.

Neste sentido, o Município de Anadia decidiu organizar esta Conferência de Medicina Desportiva, contando com palestrantes de reconhecida competência que abordarão temas que respeitarão a multidisciplinaridade da Medicina Desportiva, no fito da proteção do atleta e no diagnóstico, no tratamento e na reabilitação de lesões.

A participação é de inscrição obrigatória em https://shre.ink/TSth.

Programa

Quinta-feira, dia 7

19h30 – visita guiada ao Aliança Underground Museum seguida de jantar de boas-vindas.

Sexta-feira, dia 8

9h – receção

9h30 – sessão de abertura

10h – “Composição corporal funcional no treino desportivo e no exercício”, Manuel João Coelho e Silva

11h – “Avaliação funcional pulmonar em medicina desportiva”, por José Carlos Carneiro

12h – “Sono no desporto”, por Manuel Vaz

13h – almoço

14h30 – “Intervenção do podologista na prevenção de lesões no futebol”, por Janete Leiras

15h30 – “Avaliação e controlo de treino”, por Amândio Santos

16h30 – Nutrição no desporto (a confirmar)

17h30 – “Dar ao pedal”, por Jorge Sequeira

19h – visita guiada à Quinta do Encontro seguida de jantar

Sábado, dia 9

9h30 – “Proteger o coração do atleta – uma indispensabilidade muitas vezes esquecida”, por Eduardo Teles Martins

10h30 – “Lesões ligamentares e meniscais do joelho no atleta”, por José Carlos Noronha

11h30 – “Atleta em recuperação – do planeamento à gestão diária”, por Nuno Tiago

13h – almoço

15h – visita ao Museu das Duas Rodas e ao Centro de Alto Rendimento de Anadia