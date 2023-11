Docinho de castanha

Ingredientes:

0,5kg de castanhas

2 c. (sopa) de vinho branco doce

2 cravos-da-índia

2 copos de leite

1 e. (sopa) de açúcar baunilhado

6 gemas

150g de açúcar

200 ml de natas

Preparação:

Faça um corte em cada castanha, cubra com água e leve ao lume. Junte o vinho e o cravo-da-índia e deixe cozinhar 30 minutos. Escorra as castanhas, descasque-as e passe-as pelo passe-vite. Misture o leite

e o açúcar baunilhado, mexendo bem. Reserve.

Bata as gemas com o açúcar e junte o puré de castanha e as natas.

Caramelize as formas com o açúcar e encha-as com o creme de castanhas. Leve ao forno em banho maria por 45 minutos. Desenforme e sirva frio.